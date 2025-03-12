В Угорщині представили поправки до конституції для "захисту дітей" від ЛГБТ-прайду

В Угорщині керівна партія "Фідес" представила проєкт поправок до конституції, які відкривають шлях до заборони на проведення щорічного маршу ЛГБТК+ спільноти і висилки осіб із подвійним громадянством, якщо вважатиметься, що вони становлять загрозу суверенітету країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Згідно з пропозицією "Фідес", до конституції буде додано поправку, яка наголошує, що захист фізичного, розумового і морального розвитку дітей важливіший за всі інші права.

Поправки можуть підготувати ґрунт для заборони щорічного прайду ЛГБТК+, оскільки захід може бути визнаний шкідливим для дітей, а захист їхнього розвитку превалюватиме над правом на зібрання.

Ще одна поправка свідчить, що особи, які мають громадянство Угорщини та іншої країни, можуть бути вислані з країни, "якщо їхні дії становлять загрозу національному суверенітету, громадському порядку, територіальній цілісності або безпеці Угорщини".

Зміни також пропонують закріпити у конституції положення про те, що Угорщина визнає тільки дві статі – чоловічу і жіночу.

Запропоновані зміни також закріплять право на готівкові платежі в конституції, підтримуючи ідею угорських ультраправих через недовіру до банків.

Віктор Орбан у 2021 році заборонив "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, незважаючи на різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла до висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.

Як оголосили в угорському уряді, цьогоріч прайд має відбутися в "закритому місці".