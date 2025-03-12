В Венгрии представили поправки в конституцию для "защиты детей" от ЛГБТ-прайда

В Венгрии правящая партия "Фидес" представила проект поправок в конституцию, которые открывают путь к запрету на проведение ежегодного марша ЛГБТК+ сообщества и высылке лиц с двойным гражданством, если считается, что они представляют угрозу суверенитету страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно предложению "Фидес", в конституцию будет добавлена поправка, которая отмечает, что защита физического, умственного и морального развития детей важнее всех других прав.

Поправки могут подготовить почву для запрета ежегодного прайда ЛГБТК+, поскольку мероприятие может быть признано вредным для детей, а защита их развития будет превалировать над правом на собрание.

Еще одна поправка гласит, что лица, имеющие гражданство Венгрии и другой страны, могут быть высланы из страны, "если их действия представляют угрозу национальному суверенитету, общественному порядку, территориальной целостности или безопасности Венгрии".

Изменения также предлагают закрепить в конституции положение о том, что Венгрия признает только два пола – мужской и женский.

Предложенные изменения также закрепят право на наличные платежи в конституции, поддерживая идею венгерских ультраправых из-за недоверия к банкам.

Виктор Орбан в 2021 году запретил "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека.

Как объявили в венгерском правительстве, в этом году прайд должен состояться в "закрытом месте".