Туск летить до Ердогана: говоритиме про Україну і безпеку Європи

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вирушає з дводенним візитом до Туреччини, де у нього, зокрема заплановані переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

В ході пресконференції перед вильотом Туск розповів, що вони з Ердоганом обговорюватимуть, серед іншого, Україну та безпеку в Європі.

Глава польського уряду підкреслив, що питання України має "першорядне значення з точки зору інтересів Польщі, нашої безпеки".

"І з нашої точки зору, дуже важливо, щоб країни НАТО, європейські країни одночасно ефективно гарантували стабільність після перемир'я і мир на російсько-українському кордоні. І роль Туреччини тут може бути вирішальною", – зазначив він.

Туск також додав, що обговорить з турецьким президентом роль Польщі і Туреччини у забезпеченні стабільності в регіоні, підсумки переговорів між делегаціями України і США у Саудівській Аравії, а також "можливе залучення як Туреччини, так і Польщі, коли мова йде про забезпечення тривалого миру в регіоні, в тому числі на російсько-українському кордоні".

Раніше видання FT писало, що у НАТО закликали ЄС і Туреччину поліпшити свої відносини на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо своїх союзників і його погроз скасувати гарантії безпеки для європейських країн.

Нещодавно глава турецького МЗС Хакан Фідан заявляв, що Туреччина готова приєднатися до будь-якої нової архітектури європейської безпеки, якщо НАТО розвалиться.

Перед тим Міністерство оборони Туреччини заявило, що країна готова розгорнути війська в Україні "в разі необхідності" для забезпечення миру.