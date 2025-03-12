Туск летит к Эрдогану: будет говорить об Украине и безопасности Европы

Премьер-министр Польши Дональд Туск отправляется с двухдневным визитом в Турцию, где у него, в частности запланированы переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В ходе пресс-конференции перед вылетом Туск рассказал, что они с Эрдоганом будут обсуждать, среди прочего, Украину и безопасность в Европе.

Глава польского правительства подчеркнул, что вопрос Украины имеет "первостепенное значение с точки зрения интересов Польши, нашей безопасности".

"И с нашей точки зрения, очень важно, чтобы страны НАТО, европейские страны одновременно эффективно гарантировали стабильность после перемирия и мир на российско-украинской границе. И роль Турции здесь может быть решающей", – отметил он.

Туск также добавил, что обсудит с турецким президентом роль Польши и Турции в обеспечении стабильности в регионе, итоги переговоров между делегациями Украины и США в Саудовской Аравии, а также "возможное привлечение как Турции, так и Польши, когда речь идет об обеспечении длительного мира в регионе, в том числе на российско-украинской границе".

Ранее издание FT писало, что в НАТО призвали ЕС и Турцию улучшить свои отношения на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении своих союзников и его угроз отменить гарантии безопасности для европейских стран.

Недавно глава турецкого МИД Хакан Фидан заявлял, что Турция готова присоединиться к любой новой архитектуре европейской безопасности, если НАТО развалится.

Перед тем Министерство обороны Турции заявило, что страна готова развернуть войска в Украине "в случае необходимости" для обеспечения мира.