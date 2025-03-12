Сибіга розповів про реакцію Рубіо на подаровану йому ікону

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що держсекретар США Марко Рубіо позитивно відреагував, коли той подарував йому ікону після переговорів у Саудівській Аравії.

Про це Сибіга сказав у розмові із журналістами під час візиту до Варшави, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі у Джидді очільник українського МЗС подарував американському колезі ікону Богородиці, яку виконали на ящику з-під патронів.

Андрій Сибіга/Facebook

"Реакція Рубіо на ікону була дуже позитивною. Ця ікона Богородиці має особливу історію. Вона привезена біженцями з Маріуполя, намальована на елементах ящика з амуніцією, який був на "Азовсталі", – зазначив Сибіга.

За його словами, в дипломатії дуже важливо, щоб подарунки, які вручаються, "несли особливий зміст і посил".

"Мені здається, що ця історія саме про це", – додав український міністр.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Президент Володимир Зеленський сказав, що це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всієї лінії фронту".

А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.