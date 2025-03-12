Сибига рассказал о реакции Рубио на подаренную ему икону

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что госсекретарь США Марко Рубио положительно отреагировал, когда тот подарил ему икону после переговоров в Саудовской Аравии.

Об этом Сибига сказал в разговоре с журналистами во время визита в Варшаву, его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Во время встречи в Джидде глава украинского МИД подарил американскому коллеге икону Богородицы, которую выполнили на ящике из-под патронов.

Андрій Сибіга/Facebook

"Реакция Рубио на икону была очень положительной. Эта икона Богородицы имеет особую историю. Она привезена беженцами из Мариуполя, нарисована на элементах ящика с амуницией, который был на "Азовстали", – отметил Сибига.

По его словам, в дипломатии очень важно, чтобы подарки, которые вручаются, "несли особый смысл и посыл".

"Мне кажется, что эта история именно об этом", – добавил украинский министр.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Президент Владимир Зеленский сказал, что это будет касаться "не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также всей линии фронта".

А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.