Румыния иронично ответила РФ, которая кричит из-за снятия с выборов Джорджеску

Министерство иностранных дел Румынии отреагировало на заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова, усомнившегося в "легитимности" выборов румынского президента из-за снятия одиозного Келина Джорджеску.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Румынский МИД назвал заявления Пескова относительно выборов неприемлемыми и соответствующими систематическим усилиям России "манипулировать и вмешиваться в демократические процессы в Румынии".

"Кремль осознает, что ему это не удается, отсюда и разочарование. В России не было свободных выборов почти 20 лет. Государство-агрессор не может давать уроки демократии", – отметило внешнеполитическое ведомство.

Оно добавило, что оппозиция в России не имеет доступа к правовым институтам и судебным процессам, а оппонентов "казнят в нескольких метрах от Кремля".

МИД Румынии также напомнил, что Бухарест уже ответил на иностранное вмешательство в выборы, выслав членов военизированной группы, связанной с "кандидатом, который пытался свергнуть демократический конституционный строй".

Как известно, во вторник, 11 марта, Конституционный суд Румынии отклонил все жалобы на решение Центрального избирательного совета не допускать антизападного Келина Джорджеску на президентские выборы в мае.

В прошлом месяце прокуратура возбудила против Джорджеску уголовное дело, обвинив его в "подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного строя", поддержке фашистских группировок и ложных декларациях о финансировании избирательной кампании и раскрытии информации об активах.

9 марта Центральное избирательное бюро Румынии решило отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах. После этого в Бухаресте сторонники Джорджеску устроили протесты, которые переросли в столкновения.