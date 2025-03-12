Министры обороны пяти стран ЕС встретились в Париже для обсуждения Украины

Министры обороны пяти стран встретились в среду, 12 марта, в Париже и пообещали конкретные шаги для усиления европейской обороны и предоставления гарантий безопасности Украине.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В Париже встретились руководители оборонных ведомств Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши: Джон Хили, Себастьен Лекорню, Борис Писториус, Гвидо Крозетто и Владислав Косиняк-Камыш.

Фото: Reuters

Также отмечается, что министр обороны Рустем Умеров был приглашен на первую встречу для обсуждения помощи его стране, после чего вторая встреча будет посвящена развитию европейских оборонных возможностей.

"Европейские страны активизируются. Углубляя наше оборонное сотрудничество, увеличивая расходы и укрепляя нашу коллективную силу, мы посылаем четкий сигнал: мы не пошатнемся в поддержке Украины и защите наших общих ценностей", – сказал министр обороны Британии Хили.

Встречи состоялись на следующий день после того, как 34 командующие армиями из стран НАТО, а также Японии и Австралии встретились в Париже на переговорах, в которых не участвовали их американские коллеги.

Они сосредоточились на поддержке Украины и предоставлении гарантий безопасности для будущего мирного соглашения, в том числе относительно возможных европейских миротворцев.

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал встречу начальников штабов из стран "коалиции решительных" по Украине в своей речи на прошлой неделе.

Читайте также: "Капитуляция Украины не является миром. Россия стала угрозой для Франции". Историческая речь Макрона.