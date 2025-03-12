У Мюнхені викрили масштабну схему легалізації мігрантів

Управління у справах іноземців Мюнхена підозрюють у схемі надання посвідок на проживання нелегальним мігрантам за гроші, у межах розслідування арештували кількох його співробітників.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Слідство підозрює п'ятьох нинішніх і одного колишнього працівника міграційного відомства Мюнхена в тому, що вони "в численних випадках" протягом травня 2022 – січня 2024 року ухвалювали незаконні рішення щодо імміграційного статусу в обмін на гроші.

Стверджується, що один із фігурантів – власник приватної фірми – сприяв тому, аби іноземці за гроші могли отримати підроблені дозволи на роботу в Німеччині та мати легальну підставу для перебування в країні.

На схему вийшло окружне адміністративне управління Мюнхена (KVR), у складі якого діє управління у справах іноземців – у результаті внутрішнього моніторингу виявило "невідповідності в розгляді справ", пише Welt.

Основними звинуваченнями у справі є підозра у хабарництві та підробці документів.

У KVR заявили, що в межах розслідування схеми слідчі викликали на допит п'ятьох співробітників відомства, а решту поінформували про підозрілі випадки.

В останні місяці в Німеччині активно говорили про необхідність переглянути міграційну політику, посилаючись на зростання насильницьких злочинів з боку мігрантів.

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