У Німеччині проходить масштабна операція проти мережі, яка переправляє мігрантів

У Німеччині проходить масштабна міжнародна поліцейська операція проти мережі, яка займалась переправленням мігрантів до Великої Британії через Францію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

Як розповіли у поліції, з самого ранку операція проходить у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія та Баден-Вюртемберг.

Підозрювані, яких розшукують, переправляли мігрантів з Близького Сходу та Східної Африки з Франції до Великої Британії "на неякісних гумових човнах", розповіла речниця федеральної поліції Дюссельдорфа.

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За її словами, до розслідування справи доєднались правоохоронці з Франції.

Федеральну поліцію землі Північний Рейн-Вестфалія попросили виконати понад десять європейських ордерів на арешт. Це стосується як організаторів, так і рядових членів мережі.

Основним напрямком операції, в якій беруть участь понад 500 співробітників федеральної поліції тільки в Північному Рейні-Вестфалії, є Рурська область.

Масштабну операцію координують європейські відомства Європол та Євроюст.

Варто зазначити, що у Німеччині з 16 вересня відновили перевірки на сухопутних кордонах з Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами та Данією.

Вибіркові перевірки діють на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією з середини жовтня 2023 року, а на німецько-австрійському кордоні вони були запроваджені ще восени 2015 року.

Ці кроки є частиною ширших змін у Німеччині стосовно нелегальної міграції. Більше про них – у статті Чужинцям більше не раді: як Берлін змінює політику в сфері міграції та чи постраждають українці.