Британія відповіла на вислання свого дипломата з Росії

Велика Британія відкликала акредитацію у співробітника російського посольства та члена його подружжя у відповідь на рішення Москви вислати британського дипломата за звинуваченням у шпигунстві.

Про це 12 березня оголосило британське Міністерство закордонних справ, повідомляє "Європейська правда".

МЗС Британії засудило "агресивну і скоординовану кампанію переслідування британських дипломатів" з боку Росії, яка поширювала "злісні і абсолютно безпідставні звинувачення щодо їхньої роботи".

"Очевидно, що російська держава активно намагається підштовхнути посольство Великої Британії в Москві до закриття і не зважає на небезпечні ескалаційні наслідки цього", – додали там.

Британське зовнішньополітичне відомство у середу викликало посла Росії та оголосило, що відкликає акредитацію російського "дипломата" та члена його подружжя.

"Це рішення далося нам нелегко, але ми завжди чітко давали зрозуміти Росії, що в разі ескалації ми вживемо заходів у відповідь. Дно, на яке падає Росія, можна подолати лише силою", – заявило відомство.

Там попередили, що подальші дії Москви стосовно британських дипломатів "будуть розглядатися як ескалація і зустрінуть відповідну реакцію".

Нагадаємо, 10 березня Федеральна служба безпеки Росії заявила, що двом британським дипломатам наказали покинути країну через "розвідувальну діяльність".

Перед цим, у лютому, Сполучене Королівство вислало російського дипломата. Це відбулося у відповідь на висилку Москвою британського дипломата в листопаді 2024 року.