Премʼєр Чехії підтвердив участь у новій зустрічі щодо України 15 березня

Чеський прем'єр-міністр Петр Фіала приєднається до віртуальної зустрічі європейських лідерів з питань безпеки та України, скликаної Великою Британією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сам Фіала сказав в інтервʼю Radio Impuls.

Премʼєр Чехії підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Британія скликає зустріч європейських лідерів.

"Запланована зустріч, я не знаю, як я можу говорити про це публічно. Це має бути віртуально, відеоконференція. Це буде продовженням переговорів, які відбулися протягом останніх тижнів", – додав він.

Фіала зазначив, що братиме участь у цій зустрічі.

Передбачається, що це буде друга зустріч "коаліції охочих" – тобто країн, які заявили, що в разі досягнення миру в Україні вони направлять туди свої війська для нагляду за дотриманням режиму припинення вогню.

Перша зустріч відбулась 2 березня в Лондоні в очному форматі, на ній були присутні майже два десятки лідерів західних країн та інституцій.

Тоді британський премʼєр-міністр Кір Стармер підтвердив плани "коаліції охочих" із забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України, де Лондон відіграватиме ключову роль.