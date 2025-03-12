Премьер Чехии подтвердил участие в новой встрече по Украине 15 марта

Чешский премьер-министр Петр Фиала присоединится к виртуальной встрече европейских лидеров по вопросам безопасности и Украины, созванной Великобританией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сам Фиала сказал в интервью Radio Impuls.

Премьер Чехии подтвердил сообщения СМИ о том, что Британия созывает встречу европейских лидеров.

"Запланирована встреча, я не знаю, как я могу говорить об этом публично. Это должно быть виртуально, видеоконференция. Это будет продолжением переговоров, которые состоялись в течение последних недель", – добавил он.

Фиала отметил, что будет участвовать в этой встрече.

Предполагается, что это будет вторая встреча "коалиции желающих" – то есть стран, которые заявили, что в случае достижения мира в Украине они направят туда свои войска для надзора за соблюдением режима прекращения огня.

Первая встреча состоялась 2 марта в Лондоне в очном формате, на ней присутствовали почти два десятка лидеров западных стран и институтов.

Тогда британский премьер-министр Кир Стармер подтвердил планы "коалиции желающих" по обеспечению выполнения любого мирного соглашения по Украине, где Лондон будет играть ключевую роль.