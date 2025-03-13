Дуда не вважає, що Трамп поводиться з Росією лише "мило і м'яко"

Президент Польщі Анджей Дуда не вважає, що президент США Дональд Трамп веде переговори на боці Москви, щоб змусити Київ припинити бойові дії.

Таку думку він висловив в інтерв’ю Financial Times, пише "Європейська правда".

Дуда відзначив, що глава Білого дому веде не делікатну дипломатію, а жорстку гру.

"Але, на мою думку, не можна сказати, що президент Трамп поводиться з Росією лише мило і м'яко", – сказав Дуда.

"Я думаю, що він застосовує інструменти проти Росії, навіть якщо вони, можливо, не такі гучні і помітні, як ті, які він використовує проти України", – вважає польський президент.

Дуда підкреслив, що досі нікому не вдавалося зупинити цю війну та закликав дати Трампу шанс.

Раніше Дуда заявляв, що дії очільника Білого дому Дональда Трампа щодо України "є частиною дуже жорсткої тактики" у переговорах.

Нагадаємо, після публічної сварки в Овальному кабінеті між президентом України Володимиром Зеленським та керівництвом США, що відбулась 28 лютого, США призупинили надання військової допомоги та обмін розвідданими з Києвом.

Ця пауза була припинена лише після перемовин між Україною та США у Саудівській Аравії 11 березня, за підсумками яких Україна прийняла ідею 30-денного припинення вогню, якщо на нього погодиться і Росія.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін.