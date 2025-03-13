Дуда не считает, что Трамп ведет себя с Россией только "мило и мягко"

Президент Польши Анджей Дуда не считает, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры на стороне Москвы, чтобы заставить Киев прекратить боевые действия.

Такое мнение он высказал в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

Дуда отметил, что глава Белого дома ведет не деликатную дипломатию, а жесткую игру.

"Но, по моему мнению, нельзя сказать, что президент Трамп ведет себя с Россией только мило и мягко", – сказал Дуда.

"Я думаю, что он применяет инструменты против России, даже если они, возможно, не такие громкие и заметные, как те, которые он использует против Украины", – считает польский президент.

Дуда подчеркнул, что до сих пор никому не удавалось остановить эту войну и призвал дать Трампу шанс.

Ранее Дуда заявлял, что действия главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Украины "является частью очень жесткой тактики" в переговорах.

Напомним, после публичной ссоры в Овальном кабинете между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством США, которая состоялась 28 февраля, США приостановили предоставление военной помощи и обмен разведданными с Киевом.

Эта пауза была прекращена только после переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии 11 марта, по итогам которых Украина приняла идею 30-дневного прекращения огня, если на него согласится и Россия.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин.