Рубіо каже, що припинення вогню могло б запрацювати за кілька днів, якщо РФ погодиться

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у середу, що припинення вогню між Росією та Україною могло б початися протягом "декількох днів", якщо росіяни погодяться на це.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить The New York Times.

Рубіо сказав, що якщо відповідь росіян на пропозицію місячного режиму тиші буде негативною, це буде дуже прикро, "і це дасть зрозуміти їхні наміри".

"Ось як би ми хотіли, щоб світ виглядав через кілька днів: жодна сторона не стріляє одна в одну – ні снарядами, ні ракетами, ні кулями, нічим, ніякою артилерією", – сказав він журналістам під час дозаправки в Ірландії під час перельоту з Саудівської Аравії до Канади.

"Стрілянина припиняється, бойові дії припиняються, і починаються переговори", – додав він.

Рубіо відзначив, що коли він з американською делегацією зустрілися з російськими офіційними особами в Саудівській Аравії минулого місяця, росіяни виявилися відкритими до ідеї врегулювання війни.

"Вони висловили готовність за відповідних обставин, які вони не визначили, покласти край цьому конфлікту", – сказав він.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.

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