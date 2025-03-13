Рубио говорит, что прекращение огня могло бы заработать через несколько дней, если РФ согласится

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в среду, что прекращение огня между Россией и Украиной могло бы начаться в течение "нескольких дней", если россияне согласятся на это.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит The New York Times.

Рубио сказал, что если ответ россиян на предложение месячного режима тишины будет отрицательным, это будет очень обидно, "и это даст понять их намерения".

"Вот как бы мы хотели, чтобы мир выглядел через несколько дней: ни одна сторона не стреляет друг в друга – ни снарядами, ни ракетами, ни пулями, ничем, никакой артиллерией", – сказал он журналистам во время дозаправки в Ирландии во время перелета из Саудовской Аравии в Канаду.

"Стрельба прекращается, боевые действия прекращаются, и начинаются переговоры", – добавил он.

Рубио отметил, что когда он с американской делегацией встретились с российскими официальными лицами в Саудовской Аравии в прошлом месяце, россияне оказались открытыми к идее урегулирования войны.

"Они выразили готовность при соответствующих обстоятельствах, которые они не определили, положить конец этому конфликту", – сказал он.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.

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