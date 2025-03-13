Переможець виборів у Гренландії відкинув зазіхання Трампа на острів

Лідер партії Demokraatit, яка здобула перемогу на парламентських виборах в Гренландії, Єнс-Фредерік Нільсен відкинув заяви президента США Дональда Трампа щодо взяття острова під контроль.

Заяву Нільсена наводить The Hill, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що жителі острова мають самі визначати своє майбутнє у процесі руху до незалежності від Данії.

"Ми не хочемо бути американцями. І ми не хочемо бути данцями. Ми хочемо бути гренландцями, і в майбутньому ми хочемо отримати власну незалежність. І ми хочемо самі побудувати свою країну", – сказав Нільсен.

Як відомо, правоцентристська партія Demokraatit набрала найбільше голосів на парламентських виборах у Гренландії. Політсила підтримує незалежність Гренландії від Данії, однак виступає за поступовий підхід до цього питання.

Як відомо, Трамп висловив переконання, що Сполучені Штати "отримають Гренландію так чи інакше". Він пообіцяв зробити гренландців багатими і підняти острів "до таких висот, які ви ніколи не вважали можливими раніше".

Детальніше про це читайте у статті: Без шансів для Трампа: яке майбутнє обирає для себе Гренландія