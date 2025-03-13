Победитель выборов в Гренландии отверг посягательства Трампа на остров

Лидер партии Demokraatit, которая одержала победу на парламентских выборах в Гренландии, Йенс-Фредерик Нильсен отверг заявления президента США Дональда Трампа о взятии острова под контроль.

Заявление Нильсена приводит The Hill, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что жители острова должны сами определять свое будущее в процессе движения к независимости от Дании.

"Мы не хотим быть американцами. И мы не хотим быть датчанами. Мы хотим быть гренландцами, и в будущем мы хотим получить собственную независимость. И мы хотим сами построить свою страну", – сказал Нильсен.

Как известно, правоцентристская партия Demokraatit набрала больше всего голосов на парламентских выборах в Гренландии. Политсила поддерживает независимость Гренландии от Дании, однако выступает за постепенный подход к этому вопросу.

Как известно, Трамп выразил убеждение, что Соединенные Штаты "получат Гренландию так или иначе". Он пообещал сделать гренландцев богатыми и поднять остров "до таких высот, которые вы никогда не считали возможными раньше".

Подробнее об этом читайте в статье: Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия