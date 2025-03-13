AP: в України закінчились далекобійні ракети ATACMS 

В України закінчились американські далекобійні ракети ATACMS – за даними джерел, це сталось ще в січні.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо агентству АР.

За словами американського посадовця і українського депутата з комітету з питань оборони, в України закінчилися ракети ATACMS. Співрозмовники агентства говорили на умовах анонімності, розкриваючи інформацію про озброєння.

Американський посадовець повідомив, що загалом попередня американська адміністрація надала Україні менше 40 таких ракет, і що вони закінчилися в Україні наприкінці січня.

Оборонне керівництво США, включаючи попереднього главу Пентагону Ллойда Остіна, дало зрозуміти, що Києву буде поставлено лише обмежену кількість ATACMS, і що США і союзники по НАТО вважають іншу зброю більш цінною в боротьбі з російським вторгненням.

Дональд Трамп, ще до вступу на посаду президента в січні, виступав категорично проти ударів ракетами США дальнього радіусу дії вглиб Росії.

Трамп також допускав, що може скасувати дозвіл Києву бити американськими ракетами по Росії.