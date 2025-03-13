Укр Рус Eng

AP: у Украины закончились дальнобойные ракеты ATACMS

Новости — Четверг, 13 марта 2025, 08:27 — Кристина Бондарева

У Украины закончились американские дальнобойные ракеты ATACMS – по данным источников, это произошло еще в январе.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно агентству АР.

По словам американского чиновника и украинского депутата из комитета по вопросам обороны, у Украины закончились ракеты ATACMS. Собеседники агентства говорили на условиях анонимности, раскрывая информацию о вооружении.

Американский чиновник сообщил, что в целом предыдущая американская администрация предоставила Украине менее 40 таких ракет, и что они закончились в Украине в конце января.

Оборонное руководство США, включая предыдущего главу Пентагона Ллойда Остина, дало понять, что Киеву будет поставлено лишь ограниченное количество ATACMS, и что США и союзники по НАТО считают другое оружие более ценным в борьбе с российским вторжением.

Дональд Трамп, еще до вступления в должность президента в январе, выступал категорически против ударов ракетами США дальнего радиуса действия вглубь России.

Трамп также допускал, что может отменить разрешение Киеву бить американскими ракетами по России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Оружие ВСУ Война с РФ
Реклама: