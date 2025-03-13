AP: у Украины закончились дальнобойные ракеты ATACMS

У Украины закончились американские дальнобойные ракеты ATACMS – по данным источников, это произошло еще в январе.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно агентству АР.

По словам американского чиновника и украинского депутата из комитета по вопросам обороны, у Украины закончились ракеты ATACMS. Собеседники агентства говорили на условиях анонимности, раскрывая информацию о вооружении.

Американский чиновник сообщил, что в целом предыдущая американская администрация предоставила Украине менее 40 таких ракет, и что они закончились в Украине в конце января.

Оборонное руководство США, включая предыдущего главу Пентагона Ллойда Остина, дало понять, что Киеву будет поставлено лишь ограниченное количество ATACMS, и что США и союзники по НАТО считают другое оружие более ценным в борьбе с российским вторжением.

Дональд Трамп, еще до вступления в должность президента в январе, выступал категорически против ударов ракетами США дальнего радиуса действия вглубь России.

Трамп также допускал, что может отменить разрешение Киеву бить американскими ракетами по России.