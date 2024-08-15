На Сицилії через виверження Етни закрили аеропорт

Подорожі на італійський острів Сицилія та з нього наразі ускладнені через виверження вулкану Етна, що сталося цієї ночі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euronews.

Міжнародний аеропорт Катанії залишається закритим у четвер, 15 серпня, з призупиненням усіх прильотів і вильотів після того, як вулкан Етна вивергнув дим у повітря. Вулканічний попіл впливає на видимість для пілотів.

Очікується, що польоти відновляться приблизно о 18:00, але пасажирам рекомендується перевіряти статус свого рейсу перед тим, як виїжджати з дому.

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Перебої сталися в один з найнапруженіших днів для подорожей, коли Італія святкує найбільше національне державне свято – Феррагосто.

Сусідні міста також засипало чорним вулканічним попелом після того, як минулої ночі почалося виверження кратера Ворагіне. Попереднє виверження сталося два тижні тому, 4 серпня.

Катанія розташована на східному узбережжі Сицилії біля підніжжя гори Етна, найактивнішого вулкану Європи.

Нагадаємо, кліматичні активісти 15 серпня заблокували роботу кількох аеропортів Німеччини.