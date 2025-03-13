Ле Пен каже, що вступ України в ЄС вб'є сільське господарство Франції

Де-факто лідерка ультраправого французького "Національного обʼєднання" Марін Ле Пен заявила, що вступ України в ЄС призведе до загибелі французького сільського господарства.

Заяву Ле Пен наводить видання Le Parisien, повідомляє "Європейська правда".

У середу Національні збори Франції прийняли резолюцію, спрямовану на посилення підтримки України. При голосуванні за цей документ "Національне об'єднання" Ле Пен утрималося.

"Національне об'єднання" завжди підтримувало територіальну цілісність України, але не за будь-яку ціну", – пояснила Марін Ле Пен.

Червоною лінією, сказала Ле Пен, залишається те, що Україна не повинна вступати до Європейського Союзу.

"Інакше це означатиме смерть французького сільського господарства, яке зазнає конкуренції з їхньою продукцією з точки зору стандартів і фінансів", – сказала Ле Пен.

У відповідь на питання, чи не є така позиція прихованою підтримкою Росії, Ле Пен сказала, що вона "не за те, щоб Росія нападала на Україну".

Нагадаємо, раніше Марін Ле Пен засудила рішення Білого дому заморозити військову допомогу Україні.

Ле Пен також стверджувала, що перспектива членства України в Євросоюзі невигідна самому ЄС.