Ле Пен: обіцяти Україні членство в НАТО й ЄС – "великий обман" та ризик для миру

Лідерка французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен переконана, що не можна обіцяти Україні членство в НАТО та в Європейському Союзі, адже перша перспектива стала причиною російської агресії і відкидається США, а друга – невигідна самому ЄС.

Про це очільниця французьких ультраправих заявила 3 березня під час виступу у Національних зборах Франції, передає "Європейська правда".

Ле Пен вважає, що Україна заслуговує на підтримку з боку Євросоюзу, але реалістичну, у той час як обіцянки вступу в НАТО і ЄС виглядають як обман, або ж нестимуть серйозний ризик для миру на Європейському континенті.

"Безсумнівно, що ми маємо підтримувати Україну, щоб вона залишалася суверенною та вільною. Але ми повинні робити це з реалізмом і пам’ятаючи про наші власні національні інтереси, а не лише гучними заявами, позбавленими реальних фактів", – заявила Ле Пен.

Вона пояснила, що для неї "розуміння реальності передусім означає визнання того, що ми не можемо обіцяти Україні вступ до НАТО, оскільки знаємо, що ця перспектива слугувала виправданням російської агресії та сьогодні чітко відкидається Сполученими Штатами".

"Так само вступ України до Європейського Союзу безсумнівно суперечить нашим інтересам. Це членство коштувало б Франції мільярди євро, створило б нові викривлення конкуренції на ринку праці, що суттєво вплинуло б на нашу соціальну модель, а його першочерговим наслідком майже напевно стала б руйнація (бізнесу) наших фермерів", – наголосила вона.

"Підтримка цього подвійного членства (у НАТО та ЄС – ред.) виглядає або як обман, або як серйозний ризик для миру та наших інтересів", – підсумувала Марін Ле Пен.

Нагадаємо, що у лютому Ле Пен, разом з іншими лідерами ультраправих партій, які входять до третього за величиною об'єднання Європарламенту "Патріоти за Європу", брала участь у масштабній зустрічі у Мадриді під гаслом "Зробимо Європу знову великою".