Ле Пен говорит, что вступление Украины в ЕС убьет сельское хозяйство Франции

Де-факто лидер ультраправого французского "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что вступление Украины в ЕС приведет к гибели французского сельского хозяйства.

Заявление Ле Пен приводит издание Le Parisien, сообщает "Европейская правда".

В среду Национальное собрание Франции приняло резолюцию, направленную на усиление поддержки Украины. При голосовании за этот документ "Национальное объединение" Ле Пен воздержалось.

"Национальное объединение" всегда поддерживало территориальную целостность Украины, но не любой ценой", – пояснила Марин Ле Пен.

Красной линией, сказала Ле Пен, остается то, что Украина не должна вступать в Европейский Союз.

"Иначе это будет означать смерть французского сельского хозяйства, которое испытывает конкуренцию с их продукцией с точки зрения стандартов и финансов", – сказала Ле Пен.

В ответ на вопрос, не является ли такая позиция скрытой поддержкой России, Ле Пен сказала, что она "не за то, чтобы Россия нападала на Украину".

Напомним, ранее Марин Ле Пен осудила решение Белого дома заморозить военную помощь Украине.

Ле Пен также утверждала, что перспектива членства Украины в Евросоюзе невыгодна самому ЕС.