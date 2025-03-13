ЗМІ: прем’єр Греції оголосить про перестановки в уряді на тлі масштабних протестів

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс найближчими днями збирається провести перестановки в уряді на тлі масових протестів у зв’язку зі смертельною залізничною катастрофою 2023 року.

Про це агентству Reuters розповіли п’ять посадовців, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, Міцотакіс намагається зміцнити підтримку на тлі масових протестів, що охопили країну.

Очікується, що Міцотакіс замінить міністра фінансів Костіса Хатзідакіса, сказали чотири посадовці.

Також свою посаду залишить міністр транспорту Христос Стайкурас, а заступнику міністра, імовірно, буде доручено контролювати реформу залізниці Греції, сказав один із посадовців.

Очікується, що перестановки в уряді Греції відбудуться до суботи.

Наприкінці лютого сотні тисяч греків вийшли на вулиці, щоб відзначити другу річницю найстрашнішої залізничної катастрофи в країні, яка забрала життя 57 людей, більшість з яких були студентами, вимагаючи справедливості для жертв.

Родичі жертв критикують правоцентристський уряд за те, що він не ініціював і не підтримав парламентське розслідування щодо політичної відповідальності за катастрофу.

5 березня парламент Греції проголосував за створення комітету для розслідування того, як міністр впорався з наслідками смертельної залізничної катастрофи 2023 року.

Катастрофа в Темпе 28 лютого 2023 року, коли пасажирський потяг лоб у лоб зіткнувся із зустрічним вантажним потягом, стала найстрашнішою залізничною аварією в Греції.