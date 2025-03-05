У Греції розслідують роль міністра у найбільшій залізничній катастрофі

Грецький парламент проголосував у вівторок за створення комітету для розслідування того, як міністр впорався з наслідками смертельної залізничної катастрофи 2023 року, через кілька днів після того, як жорстокі протести проти недостатньої підзвітності уряду призвели до зупинки бізнесу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Сотні тисяч греків вийшли на вулиці в п'ятницю, щоб відзначити другу річницю найстрашнішої залізничної катастрофи в країні, яка забрала життя 57 людей, більшість з яких були студентами, вимагаючи справедливості для жертв.

У середу були заплановані нові протести біля парламенту, де політичні лідери мали обговорити відповідальність за залізничну трагедію. Опозиційні партії, ймовірно, винесуть вотум недовіри уряду.

Більшість з 277 депутатів у 300-місному парламенті підтримали пропозицію головної опозиційної партії про створення нового комітету.

Заступник міністра цивільного захисту Христос Тріантопулос, який на момент катастрофи був міністром, подав у вівторок у відставку, щоб підтримати розслідування парламенту, єдиного органу, який може зняти недоторканність з політиків і провести розслідування.

Парламент розслідуватиме можливе порушення службових обов'язків. Тріантопулос заперечує будь-які правопорушення.

Наразі триває судове розслідування катастрофи.

Родичі жертв критикують правоцентристський уряд, який виграв переобрання після катастрофи у 2023 році і має 156 місць у парламенті, за те, що він не ініціював і не підтримав парламентське розслідування щодо політичної відповідальності.

Вони стверджують, що влада намагалася приховати докази, засипавши місце аварії гравієм невдовзі після катастрофи. Тріантопулос, який був на місці події після інциденту, відкинув ці звинувачення як безпідставні.

Христос Пападімітріу, голова залізничного відділу грецького Управління з розслідування авіаційних і залізничних аварій, незалежного агентства, створеного через кілька місяців після катастрофи, минулого тижня заявив, що необізнаність і брак досвіду влади були можливими причинами втрати важливих доказів з місця катастрофи.

Катастрофа в Темпе 28 лютого 2023 року, коли пасажирський потяг лоб у лоб зіткнувся із зустрічним вантажним потягом, стала найстрашнішою залізничною аварією в Греції.