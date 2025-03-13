Туск назвав незадовільними перші сигнали від Росії щодо пропозиції про припинення вогню

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що перші сигнали від Росії на пропозицію США про 30-денне припинення вогню "як і очікувалося, м'яко кажучи, незадовільні".

Заяву польського прем’єра наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, "ніхто не знає, чи прийме Росія пропозицію... чи продовжуватиме висувати умови, неприйнятні для інших партнерів".

"Добре, що після переговорів у Саудівській Аравії не залишилося сумнівів не тільки в тому, хто агресор, а й у тому, хто справді хоче перемир'я і миру, а хто хоче продовжувати війну", – зазначив очільник польського уряду.

Однак він додав, що не втрачає надії на те, що дипломатичні зусилля США, України та Європи приведуть до закінчення війни.

Нещодавно в Кремлі відмовились озвучувати офіційну позицію РФ щодо мирного врегулювання розв’язаної нею війни проти України.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.

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