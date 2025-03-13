Туск назвал неудовлетворительными первые сигналы от РФ относительно предложения о прекращении огня

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что первые сигналы от России на предложение США о 30-дневном прекращении огня "как и ожидалось, мягко говоря, неудовлетворительные".

Заявление польского премьера приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

По его словам, "никто не знает, примет ли Россия предложение... или будет продолжать выдвигать условия, неприемлемые для других партнеров".

"Хорошо, что после переговоров в Саудовской Аравии не осталось сомнений не только в том, кто агрессор, но и в том, кто действительно хочет перемирия и мира, а кто хочет продолжать войну", – отметил глава польского правительства.

Однако он добавил, что не теряет надежды на то, что дипломатические усилия США, Украины и Европы приведут к окончанию войны.

Недавно в Кремле отказались озвучивать официальную позицию РФ относительно мирного урегулирования развязанной ею войны против Украины.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.

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