У Молдові сталася серйозна ДТП трактора з автобусом, ймовірно, з Одеси

На півдні Молдови сталась серйозна ДТП трактора з пасажирським автобусом, попередньо повідомляють, що він прямував з Одеси.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Аварія сталася вдень 13 березня на трасі R-30 в районі населеного пункту Штефан-Воде, що неподалік кордону з Одеською областю України.

У поліції повідомили, що автобус із 27 пасажирами зіткнувся з трактором, минулося без загиблих. Правоохоронці продовжують оформлювати ДТП і надають допомогу пасажирам. Тести на стан алкогольного сп’яніння водіїв виявились негативними.

"У поліції не зазначили, про який рейс йдеться, але, судячи з фото, йдеться про маршрут Одеса-Кишинів", – зазначає Newsmaker.

В середині лютого у ДТП потрапив автобус Київ-Кишинів, тоді постраждали 16 людей. Схожа ДТП була і в січні.