В Молдове произошло серьезное ДТП трактора с автобусом, вероятно, из Одессы

На юге Молдовы произошло серьезное ДТП трактора с пассажирским автобусом, предварительно сообщают, что это был рейс Одесса-Кишинев.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Авария произошла днем 13 марта на трассе R-30 в районе населенного пункта Штефан-Водэ, недалеко от границы с Одесской областью Украины.

В полиции сообщили, что автобус с 27 пассажирами столкнулся с трактором, обошлось без погибших. Правоохранители продолжают оформлять ДТП и оказывают помощь пассажирам. Тесты на состояние алкогольного опьянения водителей оказались отрицательными.

"В полиции не отметили, о каком рейсе идет речь, но, судя по фото, речь идет о маршруте Одесса-Кишинев", – отмечает Newsmaker.

В середине февраля в ДТП попал автобус Киев-Кишинев, тогда пострадали 16 человек. Похожее ДТП было и в январе.