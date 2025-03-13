Проросійські депутати Молдови влаштували хвилину мовчання за загиблими у Москві

Лояльні до Росії депутати парламенту Молдови влаштували хвилину мовчання за загиблими у Підмосков’ї під час масштабної атаки українських безпілотників.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

На початку засідання 13 березня депутат Василій Боля, пов’язаний з олігархом-втікачем Іланом Шором, запропонував хвилину мовчання за загиблими внаслідок атаки українських безпілотників у Підмосков’ї, та накинувся на Україну.

"Ми бачимо, як останніми тижнями міжнародна спільнота докладає зусиль для припинення вогню в Україні (...) Але ми бачили, як одна зі сторін прямо у день, коли новий генсек ОБСЄ відвідав Москву, скоїла безпрецедентну атаку на Москву, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Пропоную провести хвилину мовчання у пам’ять про мучеників цієї війни", – сказав Боля.

На його пропозицію встали депутати, пов’язані з Шором, та депутати від комуністів і соціалістів.

Депутати від партії Санду "Дія і солідарність" (PAS) не встали з місць.

Після того на пропозицію спікера депутати вшанували загиблих під час боїв у Кошниці на Дністрі у 1992 році, до цієї хвилини мовчання приєднались усі парламентарі.

24 лютого, коли у парламенті Молдови оголосили хвилину мовчання за загиблими в Україні за три роки великої війни, Боля і ще двоє незалежних депутатів проігнорували її.

Нагадаємо, відому соратницю олігарха-втікача Шора позбавили депутатської зарплати за прогули.