У Молдові відому соратницю олігарха-втікача Шора позбавили депутатської зарплати за прогули

Депутатку парламенту Молдови Марину Таубер, яка є соратницею олігарха-втікача Ілана Шора, позбавили передбачених депутатам виплат за неучасть у роботі парламенту.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Спікер парламенту Ігор Гросу підтримав пропозицію юридичного комітету стосовно призупинення виплати Таубер заробітної плати та інших гонорарів, передбачених для депутатів, доки вона не повернеться до роботи у парламенті.

Пропозицію внесли у зв’язку з відсутністю Таубер на пленарних засідання та засіданнях комітетів без поважної причини від початку 2025 року.

Нещодавно депутат від керівної партії "Дія і солідарність" Адріан Кептона заявив, що Таубер вже кілька місяців не у Молдові та звинуватив Антикорупційну прокуратуру у тому, що їй не заборонили виїзд з країни перед очікуваним обвинувальним вироком.

У відомстві відкинули звинувачення та заявили, що вимагали продовжити заборону на виїзд депутатки з країни, але суд не задовольнив клопотання.

Сама Марина Таубер заявила у соцмережах, що "нікуди не втікала".

"Як і раніше, я повернусь додому – і пропагандистам не буде чого сказати. Маю конституційне право на приватне життя, турботу про своє здоров’я, робочі та приватні поїздки за межі країни. І у мене немає обмеження на пересування", – заявила депутатка.

"За всіма повістками прокурорів та інших органів я була пунктуальною, на усіх засіданнях суду, де зобов’язана була бути, я була і буду присутня", – написала Таубер.

Проти Таубер у Молдові порушили дві кримінальні справи за "свідоме отримання фінансування партії від організованої злочинної групи" та фальсифікацію звіту про фінансування партії "Шор".

У зв’язку з цим парламент Молдови в березні 2024 року позбавив Таубер депутатської недоторканності. Сама вона провини не визнає і вважає те, що відбувається, "політичним переслідуванням" опозиції.

Водночас проти депутатки запровадили санкції Європейський Союз, Канада та США через спроби підірвати виборчий процес у Молдові на користь Кремля.