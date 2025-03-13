Лояльные к России депутаты парламента Молдовы устроили минуту молчания по погибшим в Подмосковье во время масштабной атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В начале заседания 13 марта депутат Василий Боля, связанный с беглым олигархом Иланом Шором, предложил минуту молчания по погибшим в результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье, и набросился на Украину.

"Мы видим, как в последние недели международное сообщество прилагает усилия для прекращения огня в Украине (...) Но мы видели, как одна из сторон прямо в день, когда новый генсек ОБСЕ посетил Москву, совершила беспрецедентную атаку на Москву, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Предлагаю провести минуту молчания в память о мучениках этой войны", – сказал Боля.

На его предложение встали депутаты, связанные с Шором, и депутаты от коммунистов и социалистов.

Депутаты от партии Санду "Действие и солидарность" (PAS) не встали с мест.

После того по предложению спикера депутаты почтили погибших во время боев в Кошнице на Днестре в 1992 году, к этой минуте молчания присоединились все парламентарии.

24 февраля, когда в парламенте Молдовы объявили минуту молчания по погибшим в Украине за три года большой войны, Боля и еще двое независимых депутатов проигнорировали ее.

Напомним, известную соратницу беглого олигарха Шора лишили депутатской зарплаты за прогулы.