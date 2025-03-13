Міністерка внутрішніх справ Фінляндії оглянула наслідки удару Росії по ЧАЕС

Міністри внутрішніх справ України і Фінляндії – Ігор Клименко та Марі Рантанен – відвідали Чорнобильську зону відчуження та оглянули наслідки російської атаки на атомну станцію.

Про це Клименко повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".

Як розповів очільник МВС, він разом зі своєю фінською колегою відвідали Чорнобильську зону відчуження, аби українські партнери на власні очі змогли побачити наслідки ворожої атаки на атомну станцію, а також ліквідаційні та безпекові заходи, які проводяться.

Клименко ознайомив фінську делегацію з роботою інших органів системи МВС у Чорнобильській зоні.

Як відомо, у ніч проти 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав максимізувати військову допомогу Україні. А глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас назвала російську атаку безрозсудною.