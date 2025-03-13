Министр внутренних дел Финляндии осмотрела последствия удара России по ЧАЭС

Министры внутренних дел Украины и Финляндии – Игорь Клименко и Мари Рантанен – посетили Чернобыльскую зону отчуждения и осмотрели последствия российской атаки на атомную станцию.

Об этом Клименко сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

Как рассказал глава МВД, он вместе со своей финской коллегой посетили Чернобыльскую зону отчуждения, чтобы украинские партнеры воочию смогли увидеть последствия вражеской атаки на атомную станцию, а также ликвидационные и меры безопасности, которые проводятся.

Клименко ознакомил финскую делегацию с работой других органов системы МВД в Чернобыльской зоне.

Как известно, в ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна призвал максимизировать военную помощь Украине. А глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала российскую атаку безрассудной.