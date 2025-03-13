Зеленський: Путін зараз фактично відмовляється від припинення вогню

Президент Володимир Зеленський вважає, що слова господаря Кремля Владіміра Путіна доводять незацікавленість Росії в припиненні вогню в Україні, як це пропонують США.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 13 березня, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський заявив, що у відповідь на пропозицію припинення вогню "ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна".

"Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше", – вважає глава держави.

Він наголосив, що саме Росія затягує можливе припинення вогню, оскільки їй потрібна війна.

"Зараз треба на нього (Путіна. – Ред.) тиснути. Треба вводити санкції, які допоможуть. Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, із європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни", – пообіцяв Зеленський.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Очільник Кремля Владімір Путін 13 березня заявив, що "згоден" із пропозицією США припинити бойові дії, але це має "привести до довгострокового миру".

А американський президент Дональд Трамп у відповідь на це заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною".

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