Зеленский: Путин сейчас фактически отказывается от прекращения огня

Президент Владимир Зеленский считает, что слова хозяина Кремля Владимира Путина доказывают незаинтересованность России в прекращении огня в Украине, как это предлагают США.

Об этом он сказал в вечернем обращении 13 марта, сообщает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что в ответ на предложение прекращения огня "мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина".

"Он фактически готовит отказ по состоянию на сейчас. Путин, конечно, боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев. И поэтому они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше", – считает глава государства.

Он подчеркнул, что именно Россия затягивает возможное прекращение огня, поскольку ей нужна война.

"Сейчас надо на него (Путина. – Ред.) давить. Надо вводить санкции, которые помогут. Будем работать и в дальнейшем с нашими американскими партнерами, с европейскими партнерами, со всеми в мире, кто хочет мира, чтобы принудить Россию к завершению войны", – пообещал Зеленский.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Глава Кремля Владимир Путин 13 марта заявил, что "согласен" с предложением США прекратить боевые действия, но это должно "привести к долгосрочному миру".

А американский президент Дональд Трамп в ответ на это заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным".

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