WP: розвідка США вважає, що Путін не відмовився від ідеї підкорити Україну

Розвідка США оцінює, що лідер Росії Владімір Путін не відступив від своєї мети контролювати Україну на тлі намагань адміністрації Дональда Трампа зупинити бойові дії в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на засекречені доповіді розвідки США.

Доповіді американської розвідки, в тому числі опубліковані на початку цього місяця, ставлять під сумнів готовність Путіна припинити війну проти України. Вони оцінюють, що російський лідер не відступив від своєї максималістської мети – домінування над Україною.

В одній із секретних оцінок, поширених серед членів адміністрації Трампа, датованій 6 березня, йдеться про те, що Путін, як і раніше, сповнений рішучості утримувати владу над Києвом, повідомила людина, знайома з цим документом.

Деякі нинішні та колишні американські посадовці заявили виданню, що російський лідер, навіть якщо він погодиться на тимчасове перемир'я, використає його для відновлення і переозброєння своїх військ. Вони вважають, що Путін швидше за все порушить умови угоди, створивши провокацію, у якій звинуватить Україну.

Інші посадовці заявили, що в доповідях розвідки було більше обережності щодо того, на які умови миру може погодитися Путін. Але вони визнали, що немає жодних ознак того, що Путін відступив від своєї вимоги включити Україну в російську орбіту. "У нього є давнє бажання відновити "матінку Росію", – сказав один з посадовців.

Не відомо, чи був Трамп особисто поінформований про звіт розвідки від 6 березня. Однак співрозмовник видання зазначив, що йдеться про тип інформації, який традиційно доводиться до відома президента.

За словами іншого співрозмовника, деякі оцінки США щодо непоступливості Путіна, схоже, дратують Трампа. Трамп і його помічники в останні дні підняли питання про можливість введення нових жорстких санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться погодитися припинити війну. Вони не уточнили, якими будуть ці санкції, хоча в середу Трамп сказав, що вони "можуть бути руйнівними".

Тим часом представник європейської розвідки, посилаючись на свіжі розвідувальні дані, заявив, що офіційні особи в Москві вважають, що Трамп слабкий, йому бракує базового набору принципів і він може бути відкритий для маніпуляцій.

Представник європейської розвідки заявив, що якщо буде досягнуто постійного припинення вогню, Москва, ймовірно, повернеться до "гібридних" або невійськових засобів підриву України, які вона використовувала до повномасштабного вторгнення в 2022 році.

Ці засоби включають економічний і дипломатичний примус, проникнення в українські еліти, ділові кола, служби безпеки і збройні сили, а також вплив через російську церкву в Україні, сказав посадовець. "Вторгнення 2022 року сталося тому, що гібридні інструменти не принесли результатів", – сказав європейський посадовець.

Путін у четвер обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.

Напередодні Трамп не продовжив санкційну лазівку для російських енергоносіїв.