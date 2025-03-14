WP: разведка США считает, что Путин не отказался от идеи покорить Украину
Разведка США оценивает, что лидер России Владимир Путин не отступил от своей цели контролировать Украину на фоне попыток администрации Трампа остановить боевые действия в Украине.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на засекреченные доклады разведки США.
Доклады американской разведки, в том числе опубликованные в начале этого месяца, ставят под сомнение готовность Путина прекратить войну против Украины. Они оценивают, что российский лидер не отступил от своей максималистской цели – доминирования над Украиной.
В одной из секретных оценок, распространенных среди членов администрации Трампа, датированной 6 марта, говорится о том, что Путин по-прежнему полон решимости удерживать власть над Киевом, сообщил человек, знакомый с этим документом.
Некоторые нынешние и бывшие американские чиновники заявили изданию, что российский лидер, даже если он согласится на временное перемирие, использует его для восстановления и перевооружения своих войск. Они считают, что Путин скорее всего нарушит условия соглашения, создав провокацию, в которой обвинит Украину.
Другие чиновники заявили, что в докладах разведки было больше осторожности относительно того, на какие условия мира может согласиться Путин. Но они признали, что нет никаких признаков того, что Путин отступил от своего требования включить Украину в российскую орбиту. "У него есть давнее желание восстановить "матушку Россию", – сказал один из чиновников.
Не известно, был ли Трамп лично проинформирован об отчете разведки от 6 марта. Однако собеседник издания отметил, что речь идет о типе информации, который традиционно доводится до сведения президента.
По словам другого собеседника, некоторые оценки США относительно неуступчивости Путина, похоже, раздражают Трампа. Трамп и его помощники в последние дни подняли вопрос о возможности введения новых жестких санкций против России, если она откажется согласиться прекратить войну. Они не уточнили, какими будут эти санкции, хотя в среду Трамп сказал, что они "могут быть разрушительными".
Между тем представитель европейской разведки, ссылаясь на свежие разведывательные данные, заявил, что официальные лица в Москве считают, что Трамп слаб, ему не хватает базового набора принципов и он может быть открыт для манипуляций.
Представитель европейской разведки заявил, что если будет достигнуто постоянное прекращение огня, Москва, вероятно, вернется к "гибридным" или невоенным средствам подрыва Украины, которые она использовала до полномасштабного вторжения в 2022 году.
Эти средства включают экономическое и дипломатическое принуждение, проникновение в украинские элиты, деловые круги, службы безопасности и вооруженные силы, а также влияние через русскую церковь в Украине, сказал чиновник. "Вторжение 2022 года произошло потому, что гибридные инструменты не принесли результатов", – сказал европейский чиновник.
Путин в четверг осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.
Накануне Трамп не продлил санкционную лазейку для российских энергоносителей.