Поля для гольфу Трампа в Ірландії постраждали від рук вандалів

Ірландська поліція оголосила про початок розслідування за фактом "злочинного збитку" на полях для гольфу, що належать президенту США Дональду Трампу.

Заяву ірландської поліції наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Місцеві ЗМІ раніше повідомили, що вандали викопали ями і встановили палестинські прапори на двох полях для гольфу в готелі Trump International Golf Links і готелі у Дунбезі на заході Ірландії.

Правоохоронці зазначили, що ведуть розслідування "інциденту із завданням злочинного збитку, який стався в комерційному приміщенні в графстві Західний Клер".

Представник Trump Ireland заявив, що це "був дитячий, злочинний вчинок, але неймовірна команда Trump Doonbeg подбає про те, щоб він не вплинув на бізнес".

Нещодавно гольф-курорт президента США Дональда Трампа Turnberry у Шотландії розмалювали пропалестинськими графіті, відповідальність за які взяла на себе група протестувальників.

Як відомо, Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рив'єру Близького Сходу".

Він також запропонував перемістити палестинське населення Гази в сусідні держави, як-от Єгипет і Йорданію, а ізраїльська сторона запропонувала передати їх європейським державам, які визнали Палестинську державу.