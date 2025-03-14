Поля для гольфа Трампа в Ирландии пострадали от рук вандалов

Ирландская полиция объявила о начале расследования по факту "преступного ущерба" на полях для гольфа, принадлежащих президенту США Дональду Трампу.

Заявление ирландской полиции приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Местные СМИ ранее сообщили, что вандалы выкопали ямы и установили палестинские флаги на двух полях для гольфа в отеле Trump International Golf Links и отеле в Дунбеге на западе Ирландии.

Правоохранители отметили, что ведут расследование "инцидента с нанесением преступного ущерба, который произошел в коммерческом помещении в графстве Западный Клэр".

Представитель Trump Ireland заявил, что это "был детский, преступный поступок, но невероятная команда Trump Doonbeg позаботится о том, чтобы он не повлиял на бизнес".

Недавно гольф-курорт президента США Дональда Трампа Turnberry в Шотландии разрисовали пропалестинскими граффити, ответственность за которые взяла на себя группа протестующих.

Как известно, Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".

Он также предложил переместить палестинское население Газы в соседние государства, такие как Египет и Иорданию, а израильская сторона предложила передать их европейским государствам, которые признали Палестинское государство.