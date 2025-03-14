Глава Минобороны Франции назвал "уязвимое место" армии страны

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что космическая отрасль является "уязвимым местом" армии страны.

Его заявление приводит BFMTV, сообщает "Европейская правда".

По словам французского министра, "мы являемся поколением людей, которые переживут то, что может быть формой звездных войн".

"Это вопросы, по которым, если мы не проснемся, мы можем проиграть", – отметил Лекорню.

Говоря об этом, он указал на "возможности уничтожения спутников в космосе, к счастью, иногда ослепляя их", а также "с помощью направленной энергии или лазерного оружия".

Ранее Лекорню назвал "боеприпасы и радиоэлектронную борьбу" "насущными проблемами" для Франции в ближайшие годы.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что современная Россия стала угрозой для всей Европы, отметив, в частности, что РФ "проверяет границы дозволенного в воздухе, море, в космосе и за нашими экранами устройств".