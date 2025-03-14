Більш ніж половина жителів Естонії хочуть відставки прем'єра

Більш ніж половина громадян Естонії хочуть, щоб прем'єр-міністр країни Крістен Міхал пішов у відставку, свідчать результати опитування Інституту суспільних досліджень.

Результати опитування наводить Postimees, повідомляє "Європейська правда".

Опитування показало, що 56% респондентів вважають, що прем'єр Міхал перед тим, як формувати новий кабінет міністрів, повинен піти у відставку.

Ще 52% опитаних вважають, що Міхал просто повинен подати у відставку і разом з тим відмовитися від формування нового уряду.

Крім того, респондентів запитали, кого б вони хотіли бачити новим прем'єр-міністром.

За даними опитування, 24% вважають, що новим очільником уряду має стати лідер партії "Вітчизна" Урмас Рейнсалу, 16% – лідер Центристської партії Міхаїл Килварт, 12% – Крістен Міхал, 11% – лідер EKRE Мартін Хельме, 5% – лідерка "Eesti 200" Крістіна Каллас, 4% – лідерка соціал-демократів Лаурі Ляенеметс, а 28% не мають певної думки з цього приводу.

Нагадаємо, 10 березня естонські соціал-демократи заявили, що партнери вирішили не продовжувати співпрацю з урядовою коаліцією.

Згодом стало відомо, що представники "Партії реформ" і "Eesti 200", які входять до коаліції, почнуть перемовини про подальшу співпрацю в уряді після того, як з нього виключили соціал-демократів.