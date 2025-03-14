Более половины жителей Эстонии хотят отставки премьера

Более половины граждан Эстонии хотят, чтобы премьер-министр страны Кристен Михал ушел в отставку, свидетельствуют результаты опроса Института общественных исследований.

Результаты опроса приводит Postimees, сообщает "Европейская правда".

Опрос показал, что 56% респондентов считают, что премьер Михал перед тем, как формировать новый кабинет министров, должен уйти в отставку.

Еще 52% опрошенных считают, что Михал просто должен подать в отставку и вместе с тем отказаться от формирования нового правительства.

Кроме того, респондентов спросили, кого бы они хотели видеть новым премьер-министром.

По данным опроса, 24% считают, что новым главой правительства должен стать лидер партии "Отечество" Урмас Рейнсалу, 16% – лидер Центристской партии Михаил Килварт, 12% – Кристен Михал, 11% – лидер EKRE Мартин Хельме, 5% – лидер "Eesti 200" Кристина Каллас, 4% – лидер социал-демократов Лаури Ляенеметс, а 28% не имеют своего мнения.

Напомним, 10 марта эстонские социал-демократы заявили, что партнеры решили не продолжать сотрудничество с правительственной коалицией.

Впоследствии стало известно, что представители "Партии реформ" и "Eesti 200", которые входят в коалицию, начнут переговоры о дальнейшем сотрудничестве в правительстве после того, как из него исключили социал-демократов.