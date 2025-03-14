Глава Минобороны Литвы: для размещения в стране ядерного оружия надо изменить конституцию

В Литве на фоне дискуссий о распространении "ядерного зонтика" Франции на европейских союзников заявили, что для размещения на территории страны ядерного оружия понадобится вносить изменения в конституцию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене, которую цитирует LRT.

Она напомнила, что в статье 137 литовской конституции говорится, что "на территории Литовской Республики не может быть никакого оружия массового уничтожения и иностранных военных баз".

"Мы считаем, что необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в статью 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат реалистичные планы по размещению ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства", – сказала литовский министр.

Как известно, французский президент Эмманюэль Макрон в стратегической речи 5 марта подтвердил готовность Франции предложить свой "ядерный зонтик" европейским союзникам.

В то же время премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас считает, что способность Франции обеспечить безопасность "ядерного зонтика" Европы является "слабой".

Читайте также текст стратегической речи французского президента: "Капитуляция Украины не является миром. Россия стала угрозой для Франции". Историческая речь Макрона.