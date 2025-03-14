Французькі сировари побоюються, що наступними стануть ціллю тарифів Трампа

Французькі виробники сиру стурбовані, що їхня продукція може слідом за вином стати ціллю "тарифної війни" президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Виробники традиційних французьких сирів після тарифних погроз Трампа щодо вин стурбовані, що їхня продукція – наступна у черзі.

У 2024 році Франція експортувала до США молочну продукцію вартістю близько 342 млн євро, з яких дві третини складають саме традиційні сири.

Ця категорія продукції – на другому місці з того, що країна експортує до США.

Зараз сири та інша молочна продукція при ввезенні у США обкладається 10% митом. Підприємці кажуть, що не здивуються, якщо Дональд Трамп невдовзі анонсує додаткові 25%-ві тарифи на їхню продукцію. Це питання ймовірно турбує також виробників сиру в Італії, яка є найбільшим експортером сиру до США, а також сироварів з Іспанії та Нідерландів.

Раніше Трамп заявляв про плани з 2 квітня запровадити тарифи на усю агропродукцію, що ввозиться до США.

13 березня американський президент Дональд Трамп пригрозив 200-відсотковим митом на всі вина та інші алкогольні продукти з країн Європейського Союзу, якщо ЄС не скасує своє мито на віскі.

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