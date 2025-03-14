Французские сыроделы опасаются, что следующими станут целью тарифов Трампа

Французские производители сыра обеспокоены, что их продукция может вслед за вином стать целью "тарифной войны" президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Производители традиционных французских сыров после тарифных угроз Трампа в отношении вин обеспокоены, что их продукция – следующая в очереди.

В 2024 году Франция экспортировала в США молочную продукцию стоимостью около 342 млн евро, из которых две трети составляют именно традиционные сыры.

Эта категория продукции – на втором месте из того, что страна экспортирует в США.

Сейчас сыры и другая молочная продукция при ввозе в США облагается 10% пошлиной. Предприниматели говорят, что не удивятся, если Дональд Трамп вскоре анонсирует дополнительные 25% тарифы на их продукцию. Этот вопрос вероятно беспокоит также производителей сыра в Италии, которая является крупнейшим экспортером сыра в США, а также сыроделов из Испании и Нидерландов.

Ранее Трамп заявлял о планах со 2 апреля ввести тарифы на всю агропродукцию, ввозимую в США.

13 марта американский президент Дональд Трамп пригрозил 200-процентными тарифами на все вина и другие алкогольные продукты из стран Европейского Союза, если ЕС не отменит свою пошлину на виски.

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