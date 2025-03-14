Рютте каже, що "було б нормально" відновити відносини з Росією після війни

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що відносини з Росією мають бути врешті-решт нормалізовані, як тільки закінчаться бойові дії в Україні.

Про це він сказав у інтерв’ю агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

На думку генсека НАТО, "було б нормально" після завершення війни із Росією "крок за кроком відновити нормальні відносини".

"Але ми ще абсолютно не там, ми повинні продовжувати тиск на них, щоб Росія серйозно поставилася до переговорів", – сказав він.

Рютте наголосив, що на Росію потрібно продовжувати тиснути, аби "переконатися, що вони готові серйозно брати участь у переговорах з американською адміністрацією і, звичайно, з українцями".

Зазначимо, напередодні, 13 березня, Рютте перебував із візитом у американського президента Дональда Трампа. Ця зустріч відбулася відразу після того, як очільник Кремля Владімір Путін висловився щодо "30-денного перемир’я".

Під час зустрічі із Трампом Рютте заявив, що члени Альянсу відстають від Росії і Китаю у виробництві зброї, а американський президент похвалився тим, що його прихід до влади "зробив НАТО сильнішим".