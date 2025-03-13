Трамп стверджує, що його дії зробили НАТО сильнішим

Американський президент Дональд Трамп впевнений, що його дії зробили НАТО сильнішим.

Про це він сказав під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, цитує The Telegraph, пише "Європейська правда".

Трамп заявив Рютте, що його дії після того, як він став президентом США, зробили військовий Альянс "сильнішим".

"НАТО стало набагато сильнішим завдяки моїм діям. НАТО посилюється", – впевнений він.

Також президент США похвалив генсека НАТО за "дуже хорошу роботу".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО.

За словами посадовців, в рамках потенційної зміни політики США можуть не захищати члена НАТО, який зазнав нападу, якщо ця країна не досягла порогового рівня витрат на оборону.

Нещодавно Трамп заявив, що члени НАТО повинні витрачати 5% свого ВВП на оборону, хоча США наразі цього не роблять.

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